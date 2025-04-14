سعر Sonic Goat (SGOAT)
سعر Sonic Goat (SGOAT) المباشر لليوم هو USD 0.01377028. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sonic Goat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.89
- تغيير سعر Sonic Goat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sonic Goat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sonic Goat مقابل USD هو $ +0.0002760114 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sonic Goat مقابل USD هو $ -0.0041944383 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sonic Goat مقابل USD هو $ -0.044112578373549936 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0002760114
|+2.00%
|60 يوم
|$ -0.0041944383
|-30.46%
|90 يوم
|$ -0.044112578373549936
|-76.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sonic Goat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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₫353.08374948
|1 SGOAT إلى AUD
A$0.0217570424
|1 SGOAT إلى GBP
￡0.0104654128
|1 SGOAT إلى EUR
€0.0119801436
|1 SGOAT إلى USD
$0.01377028
|1 SGOAT إلى MYR
RM0.0608646376
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₺0.5234083428
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Rp229.5045748648
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₩19.6999002708
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₱0.7853190684
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￡E.0.703661308
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R$0.0806938408
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C$0.0190029864
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৳1.66964645
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