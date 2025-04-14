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سعر Sonic Goat (SGOAT) المباشر لليوم هو USD 0.01377028 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sonic Goat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.89 - تغيير سعر Sonic Goat خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sonic Goat (SGOAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sonic Goat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sonic Goat مقابل USD هو $ +0.0002760114 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sonic Goat مقابل USD هو $ -0.0041944383 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sonic Goat مقابل USD هو $ -0.044112578373549936 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0002760114 +2.00% 60 يوم $ -0.0041944383 -30.46% 90 يوم $ -0.044112578373549936 -76.21%

تحليل سعر Sonic Goat (SGOAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sonic Goat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Sonic Goat (SGOAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: