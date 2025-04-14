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سعر Sonic Goat (SGOAT)

USD

مخطط سعر Sonic Goat (SGOAT) المباشر

$0.01377028
$0.01377028$0.01377028
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سعر Sonic Goat (SGOAT) لليوم

سعر Sonic Goat (SGOAT) المباشر لليوم هو USD 0.01377028. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sonic Goat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.89
- تغيير سعر Sonic Goat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Sonic Goat (SGOAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sonic Goat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sonic Goat مقابل USD هو $ +0.0002760114 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sonic Goat مقابل USD هو $ -0.0041944383 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sonic Goat مقابل USD هو $ -0.044112578373549936 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +0.0002760114+2.00%
60 يوم$ -0.0041944383-30.46%
90 يوم$ -0.044112578373549936-76.21%

تحليل سعر Sonic Goat (SGOAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sonic Goat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

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$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

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معلومات سوق Sonic Goat (SGOAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 6.89
$ 6.89$ 6.89

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المصدر Sonic Goat (SGOAT)

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عملة SGOAT إلى العملات المحلية

1 SGOAT إلى VND
353.08374948
1 SGOAT إلى AUD
A$0.0217570424
1 SGOAT إلى GBP
0.0104654128
1 SGOAT إلى EUR
0.0119801436
1 SGOAT إلى USD
$0.01377028
1 SGOAT إلى MYR
RM0.0608646376
1 SGOAT إلى TRY
0.5234083428
1 SGOAT إلى JPY
¥1.9637796308
1 SGOAT إلى RUB
1.1640017684
1 SGOAT إلى INR
1.183555566
1 SGOAT إلى IDR
Rp229.5045748648
1 SGOAT إلى KRW
19.6999002708
1 SGOAT إلى PHP
0.7853190684
1 SGOAT إلى EGP
￡E.0.703661308
1 SGOAT إلى BRL
R$0.0806938408
1 SGOAT إلى CAD
C$0.0190029864
1 SGOAT إلى BDT
1.66964645
1 SGOAT إلى NGN
21.8922665496
1 SGOAT إلى UAH
0.5688502668
1 SGOAT إلى VES
Bs0.97768988
1 SGOAT إلى PKR
Rs3.8527866412
1 SGOAT إلى KZT
7.1016088016
1 SGOAT إلى THB
฿0.4607535688
1 SGOAT إلى TWD
NT$0.4475341
1 SGOAT إلى AED
د.إ0.0505369276
1 SGOAT إلى CHF
Fr0.0111539268
1 SGOAT إلى HKD
HK$0.10671967
1 SGOAT إلى MAD
.د.م0.1277881984
1 SGOAT إلى MXN
$0.27884817