سعر Songjam by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SANG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SANG بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Songjam by Virtuals

سعر Songjam by Virtuals (SANG)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SANG إلى USD:

$0.00015666
$0.00015666$0.00015666
+13.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Songjam by Virtuals (SANG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:52:42 (UTC+8)

معلومات سعر Songjam by Virtuals (SANG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.03%

+13.92%

+153.18%

+153.18%

سعر Songjam by Virtuals (SANG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SANG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSANG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SANG +1.03% على مدار الساعة الماضية، +13.92% على مدار 24 ساعة، و +153.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Songjam by Virtuals (SANG)

$ 89.49K
$ 89.49K$ 89.49K

--
----

$ 156.66K
$ 156.66K$ 156.66K

571.22M
571.22M 571.22M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Songjam by Virtuals هي $ 89.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SANG يبلغ 571.22M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 156.66K.

سجل سعر Songjam by Virtuals (SANG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Songjam by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Songjam by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Songjam by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Songjam by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+13.92%
30 يوم$ 0+28.45%
60 يوم$ 0-25.55%
90 يوم$ 0--

ما هو Songjam by Virtuals ( SANG )

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Songjam by Virtuals (SANG)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Songjam by Virtuals (USD)

كم ستكون قيمة Songjam by Virtuals (SANG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Songjam by Virtuals (SANG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Songjam by Virtuals.

تحقق الآن من توقعات سعر Songjam by Virtuals!

عملة SANG إلى العملات المحلية

توكنوميكس Songjam by Virtuals (SANG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Songjam by Virtuals (SANG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SANG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Songjam by Virtuals (SANG)

كم يساوي Songjam by Virtuals (SANG) اليوم؟
سعر SANG المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SANG إلى USD الحالي؟
سعر SANG إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Songjam by Virtuals ؟
القيمة السوقية لعملة SANG هي $ 89.49K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SANG؟
العرض المتداول لتوكن SANG هو 571.22M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SANG؟
حقق SANG سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SANG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 SANG.
ما هو حجم تداول SANG؟
حجم تداول SANG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SANG هذا العام؟
قد يرتفع SANG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SANG لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:52:42 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

