معلومات سعر Songjam by Virtuals (SANG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.03% تغير السعر (1يوم) +13.92% تغير السعر (7 أيام) +153.18% تغير السعر (7 أيام) +153.18%

سعر Songjam by Virtuals (SANG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SANG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSANG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SANG +1.03% على مدار الساعة الماضية، +13.92% على مدار 24 ساعة، و +153.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Songjam by Virtuals (SANG)

القيمة السوقية $ 89.49K$ 89.49K $ 89.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 156.66K$ 156.66K $ 156.66K إمداد دورة التداول 571.22M 571.22M 571.22M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Songjam by Virtuals هي $ 89.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SANG يبلغ 571.22M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 156.66K.