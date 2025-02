ما هو Sonata Network ( SONA )

Sonata Network is building a powerful, inclusive presale platform that empowers users to engage in new projects without limitations in a decentralized manner. As a trailblazer in the "niche liquidity" sphere, Sonata introduces groundbreaking concepts such as ALRs (Alternative Liquidity Rounds) to enhance trading experiences and lower the barriers of entry within web3.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Sonata Network (SONA) مستند تقني الموقع الرسمي