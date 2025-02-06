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سعر Sonata Network (SONA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SONA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sonata Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.00 - تغيير سعر Sonata Network خلال اليوم هو +1.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sonata Network (SONA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sonata Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sonata Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sonata Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sonata Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.71% 30 يوم $ 0 -22.72% 60 يوم $ 0 -32.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sonata Network (SONA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sonata Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.004594$ 0.004594 $ 0.004594 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.71% تغير السعر (7 أيام) -7.87%

معلومات سوق Sonata Network (SONA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: