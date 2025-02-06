سعر Sonata Network (SONA)
سعر Sonata Network (SONA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SONA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sonata Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.00
- تغيير سعر Sonata Network خلال اليوم هو +1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sonata Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sonata Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sonata Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sonata Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.71%
|30 يوم
|$ 0
|-22.72%
|60 يوم
|$ 0
|-32.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sonata Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.71%
-7.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sonata Network is building a powerful, inclusive presale platform that empowers users to engage in new projects without limitations in a decentralized manner. As a trailblazer in the "niche liquidity" sphere, Sonata introduces groundbreaking concepts such as ALRs (Alternative Liquidity Rounds) to enhance trading experiences and lower the barriers of entry within web3.
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