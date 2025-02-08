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سعر Son of Brett (BRATT) المباشر لليوم هو USD 0.00266733 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRATT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Son of Brett الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.30 - تغيير سعر Son of Brett خلال اليوم هو -2.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Son of Brett (BRATT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Son of Brett مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Son of Brett مقابل USD هو $ -0.0009228687 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Son of Brett مقابل USD هو $ -0.0017056575 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Son of Brett مقابل USD هو $ -0.0106206326937916 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.23% 30 يوم $ -0.0009228687 -34.59% 60 يوم $ -0.0017056575 -63.94% 90 يوم $ -0.0106206326937916 -79.92%

تحليل سعر Son of Brett (BRATT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Son of Brett: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00266667$ 0.00266667 $ 0.00266667 24 ساعة مرتفع $ 0.00274859$ 0.00274859 $ 0.00274859 عالية طوال الوقت $ 0.115824$ 0.115824 $ 0.115824 تغير السعر (1 ساعة) -0.90% تغير السعر (1يوم) -2.23% تغير السعر (7 أيام) -23.13%

معلومات سوق Son of Brett (BRATT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: