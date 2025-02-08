سعر Son of Brett (BRATT)
سعر Son of Brett (BRATT) المباشر لليوم هو USD 0.00266733. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRATT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Son of Brett الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.30
- تغيير سعر Son of Brett خلال اليوم هو -2.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Son of Brett مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Son of Brett مقابل USD هو $ -0.0009228687 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Son of Brett مقابل USD هو $ -0.0017056575 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Son of Brett مقابل USD هو $ -0.0106206326937916 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.23%
|30 يوم
|$ -0.0009228687
|-34.59%
|60 يوم
|$ -0.0017056575
|-63.94%
|90 يوم
|$ -0.0106206326937916
|-79.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Son of Brett: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.90%
-2.23%
-23.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bratt is the son of Brett who desires to follow his dad's footsteps in conquering the charts of the Base Network. Bratt, just like his dad, is a character oozing with so much personality. He is naughty, mischievous and sometimes crazy and wild, but his heart is always in the right place
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