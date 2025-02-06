سعر SOMPS (SOMPS)
سعر SOMPS (SOMPS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOMPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOMPS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.46K
- تغيير سعر SOMPS خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SOMPS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOMPS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOMPS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOMPS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
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|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر SOMPS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SOMPS is a memecoin deployed on the KRC-20 protocol built on Kaspa blockchain, the token was created to increase awareness and appreciation for the smallest Kaspa unit through a light-hearted approach, it is also designed as a tribute to Yonatan Sompolinsky, the founder of Kaspa. The token’s name, SOMPS, stands for sompi, which is the smallest unit of Kaspa, equivalent to 0.00000001 KAS. As a meme coin, SOMPS carries a playful spirit in the cryptocurrency world, emphasizing the cultural and historical significance of Kaspa’s foundational unit.
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