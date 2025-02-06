سعر SoMon (OWO)
سعر SoMon (OWO) المباشر لليوم هو USD 0.00216216. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OWO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SoMon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.18
- تغيير سعر SoMon خلال اليوم هو +2.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SoMon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SoMon مقابل USD هو $ -0.0010328768 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SoMon مقابل USD هو $ -0.0012586973 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SoMon مقابل USD هو $ -0.005667072498693581 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.61%
|30 يوم
|$ -0.0010328768
|-47.77%
|60 يوم
|$ -0.0012586973
|-58.21%
|90 يوم
|$ -0.005667072498693581
|-72.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SoMon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.66%
+2.61%
-18.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
2024 by an experience team, SoMon Token is a decentralized project that gifts NFTs from across the metaverse to its holders. Token holders will be randomly air dropped NFTs of other up and coming projects as well as join the community in partial ownership of rare and high value NFTs only available to the elite. From a Bored Ape to a crypto punk, partnerships have been formed with NFT projects that have been vetted by the team. The project will have a DAO for partial ownership of high value NFTs. NFT is the native token of the project. The team conducted a stealth launch with no presale. The founders liquidity is locked.
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