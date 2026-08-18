سعر something to believe in اليوم

السعر المباشر لمشروع something to believe in (BELIEVE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BELIEVE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BELIEVE.

يحتل something to believe in حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 312,602، مع عرض متداول قدره 850.54M BELIEVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BELIEVE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00271686، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BELIEVE بمقدار -6.43% خلال الساعة الماضية و-46.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 32.78K.

معلومات سوق something to believe in (BELIEVE)

القيمة السوقية $ 312.60K$ 312.60K $ 312.60K الحجم (24 ساعة) $ 32.78K$ 32.78K $ 32.78K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 312.60K$ 312.60K $ 312.60K إمداد دورة التداول 850.54M 850.54M 850.54M إجمالي العرض 850,536,244.026005 850,536,244.026005 850,536,244.026005

القيمة السوقية الحالية لـ something to believe in هي $ 312.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 32.78K. العرض المتداول لـ BELIEVE يبلغ 850.54M، مع إجمالي عرض 850536244.026005. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 312.60K.