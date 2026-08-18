سعر Sombrero Memes اليوم

السعر المباشر لمشروع Sombrero Memes (SOMBRERO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOMBRERO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOMBRERO.

يحتل Sombrero Memes حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,947.86، مع عرض متداول قدره 995.84M SOMBRERO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOMBRERO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00407304، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOMBRERO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sombrero Memes (SOMBRERO)

القيمة السوقية $ 16.95K$ 16.95K $ 16.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.95K$ 16.95K $ 16.95K إمداد دورة التداول 995.84M 995.84M 995.84M إجمالي العرض 995,836,535.414749 995,836,535.414749 995,836,535.414749

القيمة السوقية الحالية لـ Sombrero Memes هي $ 16.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOMBRERO يبلغ 995.84M، مع إجمالي عرض 995836535.414749. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.95K.