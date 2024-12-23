سعر Sombra (SMBR)
سعر Sombra (SMBR) المباشر لليوم هو USD 0.00627922. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 313.96K. يتم تحديث سعر SMBR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sombra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.96
- تغيير سعر Sombra خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M
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خلال اليوم، كان سعر Sombra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sombra مقابل USD هو $ -0.0023628930 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sombra مقابل USD هو $ -0.0023786344 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sombra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0023628930
|-37.63%
|60 يوم
|$ -0.0023786344
|-37.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sombra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Community driven gaming studio empowering players through NFTs and reward based game play. Community led gaming studio with multiple companies supporting it and extensive Unreal and Hollywood VFX experience History of your project. Started in 2021 and built an NFT marketplace, NFT collection, AI pipelines, Unreal Engine game and more. What’s next for your project? Launching of our Unreal Engine game Toxic Twilight What can your token be used for? Trading, Staking, NFTs and in game use. Players can earn, leverage and steal SMBR in game as well as use it in our luxury shop to come for physical goods.
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