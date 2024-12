ما هو Sombra ( SMBR )

Community driven gaming studio empowering players through NFTs and reward based game play. Community led gaming studio with multiple companies supporting it and extensive Unreal and Hollywood VFX experience History of your project. Started in 2021 and built an NFT marketplace, NFT collection, AI pipelines, Unreal Engine game and more. What’s next for your project? Launching of our Unreal Engine game Toxic Twilight What can your token be used for? Trading, Staking, NFTs and in game use. Players can earn, leverage and steal SMBR in game as well as use it in our luxury shop to come for physical goods.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Sombra (SMBR) الموقع الرسمي