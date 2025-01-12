احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SBF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SBF.

سعر Som Bonkmon Fraud (SBF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.87K . يتم تحديث سعر SBF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Som Bonkmon Fraud الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 522.68 - تغيير سعر Som Bonkmon Fraud خلال اليوم هو -2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 765.44M

أداء سعر Som Bonkmon Fraud (SBF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Som Bonkmon Fraud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Som Bonkmon Fraud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Som Bonkmon Fraud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Som Bonkmon Fraud مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.20% 30 يوم $ 0 -7.59% 60 يوم $ 0 -3.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Som Bonkmon Fraud (SBF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Som Bonkmon Fraud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -2.20% تغير السعر (7 أيام) -10.59%

معلومات سوق Som Bonkmon Fraud (SBF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: