سعر Som Bonkmon Fraud (SBF)
سعر Som Bonkmon Fraud (SBF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.87K. يتم تحديث سعر SBF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Som Bonkmon Fraud الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 522.68
- تغيير سعر Som Bonkmon Fraud خلال اليوم هو -2.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 765.44M
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خلال اليوم، كان سعر Som Bonkmon Fraud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Som Bonkmon Fraud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Som Bonkmon Fraud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Som Bonkmon Fraud مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.20%
|30 يوم
|$ 0
|-7.59%
|60 يوم
|$ 0
|-3.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Som Bonkmon Fraud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-2.20%
-10.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Som Bonkmon Fraud, Sam will rot in jail for scamming investors
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