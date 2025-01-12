سعر Solycat (SOLYCAT)
سعر Solycat (SOLYCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.42K. يتم تحديث سعر SOLYCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solycat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 830.53
- تغيير سعر Solycat خلال اليوم هو -4.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M
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خلال اليوم، كان سعر Solycat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solycat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solycat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solycat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.06%
|30 يوم
|$ 0
|-97.60%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solycat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.84%
-4.06%
-26.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline. Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu’s legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana’s fast and scalable blockchain. Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn’t just another token—it’s a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization. Join the pride and let’s make history, one paw at a time!
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