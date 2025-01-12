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سعر Solyard Finance (YARD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.60K . يتم تحديث سعر YARD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solyard Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.09 - تغيير سعر Solyard Finance خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 72.50M

أداء سعر Solyard Finance (YARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solyard Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solyard Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solyard Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solyard Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ 0 -28.79% 60 يوم $ 0 +48.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solyard Finance (YARD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solyard Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.094152$ 0.094152 $ 0.094152 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.95%

معلومات سوق Solyard Finance (YARD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: