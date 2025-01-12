سعر Solyard Finance (YARD)
سعر Solyard Finance (YARD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.60K. يتم تحديث سعر YARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solyard Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.09
- تغيير سعر Solyard Finance خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 72.50M
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خلال اليوم، كان سعر Solyard Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solyard Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solyard Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solyard Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-28.79%
|60 يوم
|$ 0
|+48.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solyard Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.01%
-0.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solyard Finance is the new leveraged yield farming on Solana. It helps lenders earn safe and stable yields, and offers borrowers undercollateralized loans for leveraged yield farming positions, vastly multiplying their farming principals and resulting profits.
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