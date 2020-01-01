توكنوميكس SOLY AI (SOLY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SOLY AI (SOLY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SOLY AI (SOLY) The first personalized DeFAI Agent platform on Solana. Empowering Decisions with On-Chain Intelligence Soly is the brainchild of Madlabs #6789, a leading expert in Blockchain, DePIN, and AI with a proven track record of pioneering decentralized technologies. With deep technical acumen and visionary foresight, Madlabs #6789 has crafted Soly to redefine the future of AI-driven platforms. Soly utilizes the advanced AI Agent SDK & framework by Eliza of ai16z. This unique approach allows Soly to train multiple AI Agents simultaneously, enabling them to become smarter, faster, and more adaptive. These Agents drive crypto market research and DeFi transacting, enabling real-time insights and precise execution. They also power DAO governance systems, automating proposal reviews and smart voting. Additionally, Soly introduces on-chain multi-modal Agents capable of processing language, speech, images, and video. With the visionary leadership of Madlabs #6789 and OpenLoop's robust infrastructure, Soly sets a new standard for decentralized AI, redefining the future of on-chain intelligence and automation in the crypto world. الموقع الرسمي: https://solyai.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.solyai.com/soly-ai-agent اشتر SOLY الآن!

توكنوميكس SOLY AI (SOLY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SOLY AI (SOLY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.22K $ 20.22K $ 20.22K إجمالي العرض: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M العرض المتداول: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.22K $ 20.22K $ 20.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00117082 $ 0.00117082 $ 0.00117082 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر SOLY AI (SOLY)

توكنوميكس SOLY AI (SOLY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SOLY AI (SOLY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOLY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOLY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOLY، استكشف السعر المباشر لتوكن SOLY!

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