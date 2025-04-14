احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOLY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOLY.

سعر SOLY AI (SOLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.41K . يتم تحديث سعر SOLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SOLY AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SOLY AI خلال اليوم هو -1.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M

أداء سعر SOLY AI (SOLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SOLY AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLY AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLY AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLY AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.31% 30 يوم $ 0 -37.52% 60 يوم $ 0 -93.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SOLY AI (SOLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLY AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00117082$ 0.00117082 $ 0.00117082 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -1.31% تغير السعر (7 أيام) +24.08%

معلومات سوق SOLY AI (SOLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: