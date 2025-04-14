سعر SOLY AI (SOLY)
سعر SOLY AI (SOLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.41K. يتم تحديث سعر SOLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOLY AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SOLY AI خلال اليوم هو -1.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOLY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOLY.
خلال اليوم، كان سعر SOLY AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLY AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLY AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLY AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.31%
|30 يوم
|$ 0
|-37.52%
|60 يوم
|$ 0
|-93.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLY AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-1.31%
+24.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first personalized DeFAI Agent platform on Solana. Empowering Decisions with On-Chain Intelligence Soly is the brainchild of Madlabs #6789, a leading expert in Blockchain, DePIN, and AI with a proven track record of pioneering decentralized technologies. With deep technical acumen and visionary foresight, Madlabs #6789 has crafted Soly to redefine the future of AI-driven platforms. Soly utilizes the advanced AI Agent SDK & framework by Eliza of ai16z. This unique approach allows Soly to train multiple AI Agents simultaneously, enabling them to become smarter, faster, and more adaptive. These Agents drive crypto market research and DeFi transacting, enabling real-time insights and precise execution. They also power DAO governance systems, automating proposal reviews and smart voting. Additionally, Soly introduces on-chain multi-modal Agents capable of processing language, speech, images, and video. With the visionary leadership of Madlabs #6789 and OpenLoop's robust infrastructure, Soly sets a new standard for decentralized AI, redefining the future of on-chain intelligence and automation in the crypto world.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SOLY إلى VND
₫--
|1 SOLY إلى AUD
A$--
|1 SOLY إلى GBP
￡--
|1 SOLY إلى EUR
€--
|1 SOLY إلى USD
$--
|1 SOLY إلى MYR
RM--
|1 SOLY إلى TRY
₺--
|1 SOLY إلى JPY
¥--
|1 SOLY إلى RUB
₽--
|1 SOLY إلى INR
₹--
|1 SOLY إلى IDR
Rp--
|1 SOLY إلى KRW
₩--
|1 SOLY إلى PHP
₱--
|1 SOLY إلى EGP
￡E.--
|1 SOLY إلى BRL
R$--
|1 SOLY إلى CAD
C$--
|1 SOLY إلى BDT
৳--
|1 SOLY إلى NGN
₦--
|1 SOLY إلى UAH
₴--
|1 SOLY إلى VES
Bs--
|1 SOLY إلى PKR
Rs--
|1 SOLY إلى KZT
₸--
|1 SOLY إلى THB
฿--
|1 SOLY إلى TWD
NT$--
|1 SOLY إلى AED
د.إ--
|1 SOLY إلى CHF
Fr--
|1 SOLY إلى HKD
HK$--
|1 SOLY إلى MAD
.د.م--
|1 SOLY إلى MXN
$--