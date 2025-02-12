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سعر Solvex Network (SOLVEX) المباشر لليوم هو USD 0.00232076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOLVEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solvex Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 515.79 - تغيير سعر Solvex Network خلال اليوم هو +3.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solvex Network (SOLVEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solvex Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solvex Network مقابل USD هو $ -0.0023135222 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solvex Network مقابل USD هو $ -0.0023098022 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solvex Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.56% 30 يوم $ -0.0023135222 -99.68% 60 يوم $ -0.0023098022 -99.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solvex Network (SOLVEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solvex Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00223691$ 0.00223691 $ 0.00223691 24 ساعة مرتفع $ 0.00233552$ 0.00233552 $ 0.00233552 عالية طوال الوقت $ 0.788706$ 0.788706 $ 0.788706 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) +3.56% تغير السعر (7 أيام) -42.00%

معلومات سوق Solvex Network (SOLVEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: