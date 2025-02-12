سعر Solvex Network (SOLVEX)
سعر Solvex Network (SOLVEX) المباشر لليوم هو USD 0.00232076. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLVEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solvex Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 515.79
- تغيير سعر Solvex Network خلال اليوم هو +3.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solvex Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solvex Network مقابل USD هو $ -0.0023135222 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solvex Network مقابل USD هو $ -0.0023098022 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solvex Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.56%
|30 يوم
|$ -0.0023135222
|-99.68%
|60 يوم
|$ -0.0023098022
|-99.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solvex Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.04%
+3.56%
-42.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blockchain technology has the potential to revolutionize many sectors by offering a secure, transparent, and decentralized structure. With its distributed ledger system, it provides features such as data security, immutability, anonymity, and traceability, creating a strong alternative to traditional data storage and processing methods. In particular, blockchain technology brings significant benefits in sectors such as finance, supply chain, healthcare, and gaming by reducing transaction costs, improving efficiency, and decreasing dependency on intermediaries. Through its innovative structure, blockchain is gaining user trust and rapidly expanding into new use cases, creating a growing ecosystem.
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