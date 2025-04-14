سعر Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC)
سعر Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC) المباشر لليوم هو USD 83,860. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 750.21M. يتم تحديث سعر XSOLVBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solv Protocol xSolvBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Solv Protocol xSolvBTC خلال اليوم هو -0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.95K
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خلال اليوم، كان سعر Solv Protocol xSolvBTC مقابل USD هو $ -138.86712085928 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solv Protocol xSolvBTC مقابل USD هو $ -304.0595880000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solv Protocol xSolvBTC مقابل USD هو $ -11,204.6100740000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solv Protocol xSolvBTC مقابل USD هو $ -9,145.52524470075 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -138.86712085928
|-0.16%
|30 يوم
|$ -304.0595880000
|-0.36%
|60 يوم
|$ -11,204.6100740000
|-13.36%
|90 يوم
|$ -9,145.52524470075
|-9.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solv Protocol xSolvBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-0.16%
+8.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.
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