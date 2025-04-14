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سعر Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC) المباشر لليوم هو USD 83,860 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 750.21M . يتم تحديث سعر XSOLVBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solv Protocol xSolvBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Solv Protocol xSolvBTC خلال اليوم هو -0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.95K

أداء سعر Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solv Protocol xSolvBTC مقابل USD هو $ -138.86712085928 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solv Protocol xSolvBTC مقابل USD هو $ -304.0595880000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solv Protocol xSolvBTC مقابل USD هو $ -11,204.6100740000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solv Protocol xSolvBTC مقابل USD هو $ -9,145.52524470075 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -138.86712085928 -0.16% 30 يوم $ -304.0595880000 -0.36% 60 يوم $ -11,204.6100740000 -13.36% 90 يوم $ -9,145.52524470075 -9.83%

تحليل سعر Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solv Protocol xSolvBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 82,790$ 82,790 $ 82,790 24 ساعة مرتفع $ 85,066$ 85,066 $ 85,066 عالية طوال الوقت $ 117,077$ 117,077 $ 117,077 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -0.16% تغير السعر (7 أيام) +8.05%

معلومات سوق Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: