سعر Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC)
سعر Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) المباشر لليوم هو USD 95,182. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.28B. يتم تحديث سعر SOLVBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solv Protocol SolvBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.67M
- تغيير سعر Solv Protocol SolvBTC خلال اليوم هو -1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.41K
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خلال اليوم، كان سعر Solv Protocol SolvBTC مقابل USD هو $ -1,630.28222944079 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solv Protocol SolvBTC مقابل USD هو $ -3,362.1708952000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solv Protocol SolvBTC مقابل USD هو $ +41,424.7388302000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solv Protocol SolvBTC مقابل USD هو $ +32,064.57671900648 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,630.28222944079
|-1.68%
|30 يوم
|$ -3,362.1708952000
|-3.53%
|60 يوم
|$ +41,424.7388302000
|+43.52%
|90 يوم
|$ +32,064.57671900648
|+50.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solv Protocol SolvBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-1.68%
-7.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.
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