احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOLVBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOLVBTC.

سعر Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) المباشر لليوم هو USD 95,182 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.28B . يتم تحديث سعر SOLVBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solv Protocol SolvBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.67M - تغيير سعر Solv Protocol SolvBTC خلال اليوم هو -1.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.41K

أداء سعر Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solv Protocol SolvBTC مقابل USD هو $ -1,630.28222944079 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solv Protocol SolvBTC مقابل USD هو $ -3,362.1708952000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solv Protocol SolvBTC مقابل USD هو $ +41,424.7388302000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solv Protocol SolvBTC مقابل USD هو $ +32,064.57671900648 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,630.28222944079 -1.68% 30 يوم $ -3,362.1708952000 -3.53% 60 يوم $ +41,424.7388302000 +43.52% 90 يوم $ +32,064.57671900648 +50.80%

تحليل سعر Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solv Protocol SolvBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 94,189$ 94,189 $ 94,189 24 ساعة مرتفع $ 97,135$ 97,135 $ 97,135 عالية طوال الوقت $ 107,779$ 107,779 $ 107,779 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -1.68% تغير السعر (7 أيام) -7.40%

معلومات سوق Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: