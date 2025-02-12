سعر SolTracker (TRACKER)
سعر SolTracker (TRACKER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRACKER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolTracker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.66
- تغيير سعر SolTracker خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TRACKER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TRACKER.
خلال اليوم، كان سعر SolTracker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolTracker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolTracker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolTracker مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+3.63%
|60 يوم
|$ 0
|-17.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolTracker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-15.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Track wallet activities like never before! Discover past, current, and future deployments, monitor wallets used exchanges, connect with related wallets, and get instant alerts when creators or top holders sell tokens. Stay ahead with real-time notifications!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TRACKER إلى AUD
A$--
|1 TRACKER إلى GBP
￡--
|1 TRACKER إلى EUR
€--
|1 TRACKER إلى USD
$--
|1 TRACKER إلى MYR
RM--
|1 TRACKER إلى TRY
₺--
|1 TRACKER إلى JPY
¥--
|1 TRACKER إلى RUB
₽--
|1 TRACKER إلى INR
₹--
|1 TRACKER إلى IDR
Rp--
|1 TRACKER إلى PHP
₱--
|1 TRACKER إلى EGP
￡E.--
|1 TRACKER إلى BRL
R$--
|1 TRACKER إلى CAD
C$--
|1 TRACKER إلى BDT
৳--
|1 TRACKER إلى NGN
₦--
|1 TRACKER إلى UAH
₴--
|1 TRACKER إلى VES
Bs--
|1 TRACKER إلى PKR
Rs--
|1 TRACKER إلى KZT
₸--
|1 TRACKER إلى THB
฿--
|1 TRACKER إلى TWD
NT$--
|1 TRACKER إلى CHF
Fr--
|1 TRACKER إلى HKD
HK$--
|1 TRACKER إلى MAD
.د.م--