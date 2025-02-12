سعر Soltalk AI (SOLTALK)
سعر Soltalk AI (SOLTALK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLTALK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Soltalk AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.83
- تغيير سعر Soltalk AI خلال اليوم هو -2.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Soltalk AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Soltalk AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Soltalk AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Soltalk AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.85%
|30 يوم
|$ 0
|+1.68%
|60 يوم
|$ 0
|-17.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Soltalk AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
-2.85%
-8.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Elevate your voice communication with Soltalk: AI-powered API for seamless messaging integration on Solana, fueled by $TALK tokens.
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