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سعر Soltalk AI (SOLTALK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOLTALK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Soltalk AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.83 - تغيير سعر Soltalk AI خلال اليوم هو -2.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Soltalk AI (SOLTALK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Soltalk AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Soltalk AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Soltalk AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Soltalk AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.85% 30 يوم $ 0 +1.68% 60 يوم $ 0 -17.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Soltalk AI (SOLTALK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Soltalk AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.090158$ 0.090158 $ 0.090158 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -2.85% تغير السعر (7 أيام) -8.04%

معلومات سوق Soltalk AI (SOLTALK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: