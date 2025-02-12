سعر Solster (STR)
سعر Solster (STR) المباشر لليوم هو USD 0.00117692. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solster الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 243.81
- تغيير سعر Solster خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solster مقابل USD هو $ -0.0000591178 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solster مقابل USD هو $ -0.0001133658 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solster مقابل USD هو $ -0.0003217953988158589 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000591178
|-5.02%
|60 يوم
|$ -0.0001133658
|-9.63%
|90 يوم
|$ -0.0003217953988158589
|-21.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solster IDO Launchpad is a decentralized platform for fundraising which is built on the Solana blockchain with guaranteed token allocation to participants. Solster ecosystem incorporate decentralized exchange (DEX) for crypto trading, token swap, token staking, token vesting and lottery platform.
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