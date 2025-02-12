سعر SolSpend (SPEND)
سعر SolSpend (SPEND) المباشر لليوم هو USD 0.00291047. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPEND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolSpend الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.71
- تغيير سعر SolSpend خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SolSpend مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolSpend مقابل USD هو $ -0.0001855689 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolSpend مقابل USD هو $ -0.0007447863 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolSpend مقابل USD هو $ -0.005848775245766004 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001855689
|-6.37%
|60 يوم
|$ -0.0007447863
|-25.58%
|90 يوم
|$ -0.005848775245766004
|-66.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolSpend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolSpend is the first non-KYC off ramp on Solana that offers a wide variety of worldwide retailers as well as prepaid Mastercard and Visa cards, that allows users to pay direct with Solana, while rewarding $SPEND Holders and affiliates with 100% of the revenue generated. Our telegram bot: t.me/SolSpend_Bot
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