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سعر Solrise Finance (SLRS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.15K . يتم تحديث سعر SLRS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solrise Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10K - تغيير سعر Solrise Finance خلال اليوم هو -4.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 152.15M

أداء سعر Solrise Finance (SLRS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solrise Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solrise Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solrise Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solrise Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.11% 30 يوم $ 0 +40.78% 60 يوم $ 0 +37.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solrise Finance (SLRS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solrise Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -4.11% تغير السعر (7 أيام) -18.82%

معلومات سوق Solrise Finance (SLRS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: