سعر Solrise Finance (SLRS)
سعر Solrise Finance (SLRS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.15K. يتم تحديث سعر SLRS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solrise Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10K
- تغيير سعر Solrise Finance خلال اليوم هو -4.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 152.15M
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خلال اليوم، كان سعر Solrise Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solrise Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solrise Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solrise Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.11%
|30 يوم
|$ 0
|+40.78%
|60 يوم
|$ 0
|+37.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solrise Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-4.11%
-18.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solrise Finance is a decentralized fund management and investment protocol built on Solana - the fastest blockchain to date.
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