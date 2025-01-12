سعر SolPod (SOLPOD)
سعر SolPod (SOLPOD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.67K. يتم تحديث سعر SOLPOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolPod الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.82
- تغيير سعر SolPod خلال اليوم هو -0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.95M
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خلال اليوم، كان سعر SolPod مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolPod مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolPod مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolPod مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.39%
|30 يوم
|$ 0
|-22.65%
|60 يوم
|$ 0
|-48.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolPod: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-0.39%
-10.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders. Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens. The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team.
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