سعر Solphin (SOLPHIN)
سعر Solphin (SOLPHIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLPHIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solphin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.82
- تغيير سعر Solphin خلال اليوم هو -1.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solphin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solphin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solphin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solphin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.30%
|30 يوم
|$ 0
|-4.09%
|60 يوم
|$ 0
|-24.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solphin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
-1.30%
-5.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THE DOLPHIN OF SOLANA
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