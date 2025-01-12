سعر SolPages (SOLP)
سعر SolPages (SOLP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.22K. يتم تحديث سعر SOLP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolPages الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.29
- تغيير سعر SolPages خلال اليوم هو -0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 914.27M
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خلال اليوم، كان سعر SolPages مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolPages مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolPages مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolPages مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.48%
|30 يوم
|$ 0
|-13.32%
|60 يوم
|$ 0
|-88.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolPages: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-0.48%
-7.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolPages is the one stop shop for finding safety and security in the Solana ecosystem. Styled after the yellow pages of old, Solpages wants to give both the crypto newbie and veteran alike a repository to find things that aren't a scam. Whether that be projects, developers, marketers, or lounges. Everything listed on SolPages will be vetted and reviewed. Solpages also brings a toolkit for projects launching with multiple telegram bots to help a new project get themselves noticed.
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