سعر Solpad Finance (SOLPAD)
سعر Solpad Finance (SOLPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00003394. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solpad Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.40K
- تغيير سعر Solpad Finance خلال اليوم هو -1.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solpad Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solpad Finance مقابل USD هو $ -0.0000070406 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solpad Finance مقابل USD هو $ -0.0000103058 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solpad Finance مقابل USD هو $ -0.00002073778389807599 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.63%
|30 يوم
|$ -0.0000070406
|-20.74%
|60 يوم
|$ -0.0000103058
|-30.36%
|90 يوم
|$ -0.00002073778389807599
|-37.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solpad Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-1.63%
-7.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SOLPAD is the first Multichain IDO platform for Solana. Enabling projects to raise capital on a decentralized platform, based on Solana.
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