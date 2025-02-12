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سعر Solpad Finance (SOLPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00003394 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOLPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solpad Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.40K - تغيير سعر Solpad Finance خلال اليوم هو -1.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solpad Finance (SOLPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solpad Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solpad Finance مقابل USD هو $ -0.0000070406 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solpad Finance مقابل USD هو $ -0.0000103058 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solpad Finance مقابل USD هو $ -0.00002073778389807599 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.63% 30 يوم $ -0.0000070406 -20.74% 60 يوم $ -0.0000103058 -30.36% 90 يوم $ -0.00002073778389807599 -37.92%

تحليل سعر Solpad Finance (SOLPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solpad Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003382$ 0.00003382 $ 0.00003382 24 ساعة مرتفع $ 0.00003512$ 0.00003512 $ 0.00003512 عالية طوال الوقت $ 0.03563581$ 0.03563581 $ 0.03563581 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -1.63% تغير السعر (7 أيام) -7.51%

معلومات سوق Solpad Finance (SOLPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: