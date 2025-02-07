سعر Soloth (SOLOTH)
سعر Soloth (SOLOTH) المباشر لليوم هو USD 0.00017209. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.73K. يتم تحديث سعر SOLOTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Soloth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.79K
- تغيير سعر Soloth خلال اليوم هو -74.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 306.44M
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خلال اليوم، كان سعر Soloth مقابل USD هو $ -0.000495734764659854 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Soloth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Soloth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Soloth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000495734764659854
|-74.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Soloth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.24%
-74.23%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Soloth – The Laziest Legend on Solana Soloth is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by the idea that patience and holding win in crypto. While others chase short-term gains, Soloth embraces a laid-back approach, encouraging long-term growth and sustainability. Beyond its meme culture, Soloth aims to foster a strong, engaged community, rewarding holders and integrating with Solana's vibrant ecosystem. With potential future utilities like staking, NFTs, and community governance, Soloth is more than just a meme—it's a movement that proves slow and steady can still thrive in the fast-paced crypto world. Stay lazy, stay legendary. Soloth is here.
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