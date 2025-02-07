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سعر Soloth (SOLOTH) المباشر لليوم هو USD 0.00017209 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.73K . يتم تحديث سعر SOLOTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Soloth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.79K - تغيير سعر Soloth خلال اليوم هو -74.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 306.44M

أداء سعر Soloth (SOLOTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Soloth مقابل USD هو $ -0.000495734764659854 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Soloth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Soloth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Soloth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000495734764659854 -74.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Soloth (SOLOTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Soloth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00016697$ 0.00016697 $ 0.00016697 24 ساعة مرتفع $ 0.00085058$ 0.00085058 $ 0.00085058 عالية طوال الوقت $ 0.00127362$ 0.00127362 $ 0.00127362 تغير السعر (1 ساعة) -1.24% تغير السعر (1يوم) -74.23% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Soloth (SOLOTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: