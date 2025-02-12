سعر SOLONG The Dragon (SOLONG)
سعر SOLONG The Dragon (SOLONG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOLONG The Dragon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.49
- تغيير سعر SOLONG The Dragon خلال اليوم هو -3.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SOLONG The Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLONG The Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLONG The Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLONG The Dragon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.05%
|30 يوم
|$ 0
|-14.45%
|60 يوم
|$ 0
|-43.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLONG The Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-3.05%
-11.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SOLONG The Dragon is the first dragon memecoin on Solana Blockchain. Launched during christmas eve, this project aims to bring mass adoption to the solana blockchain by attracting non crypto-users especially asian communities by launching NFT collection and an online Merch store. SOLONG is here to celebrate the chinese new year 2024 of the dragon and fulfill its destiny towards new highs to reach the skies. SOLONG is working on a limited NFT Collection of 888 Dragons that will be available for mint at 1 SOL only. An online merch store will be made available, where the SOLONG community can order branded goodies at affordable prices.
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