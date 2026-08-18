سعر Sologenic اليوم

السعر المباشر لمشروع Sologenic (SOLO) اليوم هو $ 0.01272644، مع تغير بنسبة 2.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLO الحالي إلى USD هو $ 0.01272644 لكل SOLO.

يحتل Sologenic حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,934,364، مع عرض متداول قدره 152.00M SOLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLO بين $ 0.01248376 (أدنى) و$ 0.01298386 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 150.02، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01199246.

على المدى القصير، تحرك SOLO بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و+3.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 416.53.

معلومات سوق Sologenic (SOLO)

القيمة السوقية $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M الحجم (24 ساعة) $ 416.53$ 416.53 $ 416.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M إمداد دورة التداول 152.00M 152.00M 152.00M إجمالي العرض 151,995,168.9597391 151,995,168.9597391 151,995,168.9597391

القيمة السوقية الحالية لـ Sologenic هي $ 1.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 416.53. العرض المتداول لـ SOLO يبلغ 152.00M، مع إجمالي عرض 151995168.9597391. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.93M.