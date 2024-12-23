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سعر Solod The Buddy (BUDDY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 287.37K . يتم تحديث سعر BUDDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solod The Buddy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.90K - تغيير سعر Solod The Buddy خلال اليوم هو +29.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Solod The Buddy (BUDDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solod The Buddy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solod The Buddy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solod The Buddy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solod The Buddy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +29.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solod The Buddy (BUDDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solod The Buddy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00189987$ 0.00189987 $ 0.00189987 تغير السعر (1 ساعة) +1.42% تغير السعر (1يوم) +29.79% تغير السعر (7 أيام) -34.48%

معلومات سوق Solod The Buddy (BUDDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: