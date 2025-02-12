سعر SolMix (MIXER)
سعر SolMix (MIXER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MIXER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolMix الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54
- تغيير سعر SolMix خلال اليوم هو -2.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MIXER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MIXER.
خلال اليوم، كان سعر SolMix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolMix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolMix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolMix مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.81%
|30 يوم
|$ 0
|-3.87%
|60 يوم
|$ 0
|-34.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolMix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-2.81%
-8.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We believe that financial privacy is a fundamental right, and we are committed to developing innovative solutions that empower individuals to safeguard their financial transactions without compromising on usability or transparency. Our telegram bot leverages cutting-edge technologies and best practices to ensure that every transaction is private, secure, and auditable.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MIXER إلى AUD
A$--
|1 MIXER إلى GBP
￡--
|1 MIXER إلى EUR
€--
|1 MIXER إلى USD
$--
|1 MIXER إلى MYR
RM--
|1 MIXER إلى TRY
₺--
|1 MIXER إلى JPY
¥--
|1 MIXER إلى RUB
₽--
|1 MIXER إلى INR
₹--
|1 MIXER إلى IDR
Rp--
|1 MIXER إلى PHP
₱--
|1 MIXER إلى EGP
￡E.--
|1 MIXER إلى BRL
R$--
|1 MIXER إلى CAD
C$--
|1 MIXER إلى BDT
৳--
|1 MIXER إلى NGN
₦--
|1 MIXER إلى UAH
₴--
|1 MIXER إلى VES
Bs--
|1 MIXER إلى PKR
Rs--
|1 MIXER إلى KZT
₸--
|1 MIXER إلى THB
฿--
|1 MIXER إلى TWD
NT$--
|1 MIXER إلى CHF
Fr--
|1 MIXER إلى HKD
HK$--
|1 MIXER إلى MAD
.د.م--