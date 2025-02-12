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سعر Solmedia (MEDIA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MEDIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solmedia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56K - تغيير سعر Solmedia خلال اليوم هو -12.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solmedia (MEDIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solmedia مقابل USD هو $ -0.000139737940027441 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solmedia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solmedia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solmedia مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000139737940027441 -12.51% 30 يوم $ 0 +186.70% 60 يوم $ 0 -4.61% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solmedia (MEDIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solmedia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00113398$ 0.00113398 $ 0.00113398 عالية طوال الوقت $ 0.154197$ 0.154197 $ 0.154197 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -12.51% تغير السعر (7 أيام) -20.93%

معلومات سوق Solmedia (MEDIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: