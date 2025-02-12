سعر Solmedia (MEDIA)
سعر Solmedia (MEDIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MEDIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solmedia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56K
- تغيير سعر Solmedia خلال اليوم هو -12.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solmedia مقابل USD هو $ -0.000139737940027441 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solmedia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solmedia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solmedia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000139737940027441
|-12.51%
|30 يوم
|$ 0
|+186.70%
|60 يوم
|$ 0
|-4.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solmedia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-12.51%
-20.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solmedia is the first decentralized content sharing platform on Solana. Integrating both Solana and Filecoin on-chain IPFS technology, Solmedia ensures a secure video streaming experience for content creators and consumers across Web 3.0.
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