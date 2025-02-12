سعر SolMash (MASH)
سعر SolMash (MASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolMash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.26
- تغيير سعر SolMash خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SolMash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolMash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolMash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolMash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-68.49%
|60 يوم
|$ 0
|-76.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolMash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solmash is a vibrant, community-focused open platform committed to Solana, with the goal of becoming a leading hub in this field. It provides a welcoming space for users to develop, contribute to, and shape Solana projects through Solmash. The platform is structured to feature an essential launch protocol, aimed at boosting involvement from open-source developers and various communities within the Solana ecosystem. This effort is designed to enable them to engage actively and benefit from the ongoing development and expansion of Solana.
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