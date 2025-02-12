سعر SOLLY (SOLLY)
سعر SOLLY (SOLLY) المباشر لليوم هو USD 0.0000215. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOLLY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.09
- تغيير سعر SOLLY خلال اليوم هو -2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SOLLY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLLY مقابل USD هو $ -0.0000030150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLLY مقابل USD هو $ -0.0000062524 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLLY مقابل USD هو $ -0.00000893357534410979 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.08%
|30 يوم
|$ -0.0000030150
|-14.02%
|60 يوم
|$ -0.0000062524
|-29.08%
|90 يوم
|$ -0.00000893357534410979
|-29.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLLY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-2.08%
-10.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SOLLY is a unique memecoin inspired by Matt Furie's iconic "Boys' Club" comic. Solly, the legendary character from this comic, has been reimagined to revive and elevate the memecoin culture. With a stealth launch, no presale, zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, $SOLLY is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun. Now residing on the SOLANA blockchain, $SOLLY stands as a fan tribute, transforming into the purple mascot of the purple chain, SOLANA.
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