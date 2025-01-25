سعر SoliDefi (SOLFI)
سعر SoliDefi (SOLFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SoliDefi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 622.75
- تغيير سعر SoliDefi خلال اليوم هو -12.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SoliDefi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SoliDefi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SoliDefi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SoliDefi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.21%
|30 يوم
|$ 0
|-8.27%
|60 يوم
|$ 0
|-14.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SoliDefi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-12.21%
-28.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SoliDefi is a platform primarily focused on token security. It features a never-before-seen Solana Token/LP locker that pays out APY for locking LP tokens. The utility went live on launch, and most importantly solves a major Solana need while providing an incredible investment opportunity. The platform is set to rapidly expand with the success of the locker – and in light of the increased stability of $SOLFI's holders over time.
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