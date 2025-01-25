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سعر Solgun Sniper (SOLGUN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOLGUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solgun Sniper الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.51 - تغيير سعر Solgun Sniper خلال اليوم هو -3.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Solgun Sniper (SOLGUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solgun Sniper مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solgun Sniper مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solgun Sniper مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solgun Sniper مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.80% 30 يوم $ 0 +33.96% 60 يوم $ 0 -5.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solgun Sniper (SOLGUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solgun Sniper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04898137$ 0.04898137 $ 0.04898137 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.80% تغير السعر (7 أيام) +27.60%

معلومات سوق Solgun Sniper (SOLGUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: