سعر SolGraph (GRAPH)
سعر SolGraph (GRAPH) المباشر لليوم هو USD 0.00853883. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GRAPH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolGraph الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.52K
- تغيير سعر SolGraph خلال اليوم هو +3.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SolGraph مقابل USD هو $ +0.00027219 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolGraph مقابل USD هو $ +0.0020045509 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolGraph مقابل USD هو $ +0.0000660777 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolGraph مقابل USD هو $ +0.001495893012280381 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00027219
|+3.29%
|30 يوم
|$ +0.0020045509
|+23.48%
|60 يوم
|$ +0.0000660777
|+0.77%
|90 يوم
|$ +0.001495893012280381
|+21.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolGraph: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+3.29%
+15.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolGraph allows you to message Securely, Freely and Privately. You can create groups and make voice chat and video calls with your friends. You can chat privately. All Messages are encrypted. In Version 2.0, $GRAPH tokens and Solana will be able to earn. You will be able to send it to your friends. Version 2.0 is under development and will be released soon.
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