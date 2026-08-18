سعر Solgirl اليوم

السعر المباشر لمشروع Solgirl (SG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SG.

يحتل Solgirl حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,884.66، مع عرض متداول قدره 588.00M SG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SG بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و+1.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Solgirl (SG)

القيمة السوقية $ 14.88K$ 14.88K $ 14.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.88K$ 14.88K $ 14.88K إمداد دورة التداول 588.00M 588.00M 588.00M إجمالي العرض 587,998,299.409073 587,998,299.409073 587,998,299.409073

القيمة السوقية الحالية لـ Solgirl هي $ 14.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SG يبلغ 588.00M، مع إجمالي عرض 587998299.409073. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.88K.