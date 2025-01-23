سعر Solfiles (FILES)
سعر Solfiles (FILES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FILES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solfiles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.07
- تغيير سعر Solfiles خلال اليوم هو -3.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solfiles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solfiles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solfiles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solfiles مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.52%
|30 يوم
|$ 0
|+22.18%
|60 يوم
|$ 0
|-2.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solfiles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-3.52%
+17.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Privacy First: Solfiles uses fancy encryption to make sure that only you and the person you're chatting with can see your messages and files. That means no one else can snoop on your conversations. Locking Chats: Every hour, your chat locks up. Both you and your friend have to agree to unlock it. This adds an extra layer of security, making sure your chats stay private. Sharing Files Safely: You can share files easily on Solfiles. Whether it's photos, documents, or videos, you can send them securely without worrying about someone else getting their hands on them. One-Time View for Files: If you send a photo or document, your friend can only view it once. After that, they'll need your permission to see it again. This stops them from sharing it without your say-so. Different Ways to Chat: Solfiles offers three types of chats: Friendlist: Chat privately with your friends. Wallet to Wallet: Discuss money matters securely.
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