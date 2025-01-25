سعر SolFarm (SFARM)
سعر SolFarm (SFARM) المباشر لليوم هو USD 0.061157. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SFARM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolFarm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.75
- تغيير سعر SolFarm خلال اليوم هو -4.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SolFarm مقابل USD هو $ -0.00313267299178832 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolFarm مقابل USD هو $ +0.0151029474 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolFarm مقابل USD هو $ +0.0016352158 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolFarm مقابل USD هو $ +0.01452171664063722 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00313267299178832
|-4.87%
|30 يوم
|$ +0.0151029474
|+24.70%
|60 يوم
|$ +0.0016352158
|+2.67%
|90 يوم
|$ +0.01452171664063722
|+31.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolFarm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
-4.87%
+24.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the digital farm game on the SOLFARM, where every blade of grass sprouting becomes an exciting money-making opportunity. With SOLFARM, you can mine coins, expand your farm, and create unique NFTs with each success. Join now to explore the vibrant world of Play-to-Earn, where creativity and earning money blend seamlessly. Make sure you're ready to elevate your farm to new heights on the SOL platform!
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