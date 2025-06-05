سعر Soley (SOLEY)
سعر Soley (SOLEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.26K. يتم تحديث سعر SOLEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Soley الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Soley خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.83M
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خلال اليوم، كان سعر Soley مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Soley مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Soley مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Soley مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ 0
|-1.49%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Soley: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.66%
-14.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Soley ($SOLEY) is a meme token on the Solana blockchain representing the spirit of bullish momentum across the ecosystem. Inspired by the imagery of a charging bull, $SOLEY embodies a community-driven movement to "Make Sol Bullish Again." The project was launched with no presale, no team allocation, and no promises of utility—just pure meme culture and viral community energy. $SOLEY’s goal is to unite Solana users through humor, symbolism, and collective speculation, encouraging engagement through memes, charts, and community content.
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