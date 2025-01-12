سعر Solex Finance (SLX)
سعر Solex Finance (SLX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.66. يتم تحديث سعر SLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solex Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Solex Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.00M
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خلال اليوم، كان سعر Solex Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solex Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solex Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solex Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-43.04%
|60 يوم
|$ 0
|-26.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solex Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-35.43%
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