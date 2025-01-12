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سعر Solend (SLND) المباشر لليوم هو USD 0.828683 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.36M . يتم تحديث سعر SLND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solend الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.58K - تغيير سعر Solend خلال اليوم هو -3.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.60M

أداء سعر Solend (SLND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solend مقابل USD هو $ -0.0258255829953534 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solend مقابل USD هو $ -0.2068868432 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solend مقابل USD هو $ -0.3798518792 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solend مقابل USD هو $ +0.1439950866127549 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0258255829953534 -3.02% 30 يوم $ -0.2068868432 -24.96% 60 يوم $ -0.3798518792 -45.83% 90 يوم $ +0.1439950866127549 +21.03%

تحليل سعر Solend (SLND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.811876$ 0.811876 $ 0.811876 24 ساعة مرتفع $ 0.879341$ 0.879341 $ 0.879341 عالية طوال الوقت $ 16.65$ 16.65 $ 16.65 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) -3.02% تغير السعر (7 أيام) -23.81%

معلومات سوق Solend (SLND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: