سعر Solend (SLND)
سعر Solend (SLND) المباشر لليوم هو USD 0.828683. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.36M. يتم تحديث سعر SLND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solend الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.58K
- تغيير سعر Solend خلال اليوم هو -3.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.60M
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خلال اليوم، كان سعر Solend مقابل USD هو $ -0.0258255829953534 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solend مقابل USD هو $ -0.2068868432 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solend مقابل USD هو $ -0.3798518792 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solend مقابل USD هو $ +0.1439950866127549 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0258255829953534
|-3.02%
|30 يوم
|$ -0.2068868432
|-24.96%
|60 يوم
|$ -0.3798518792
|-45.83%
|90 يوم
|$ +0.1439950866127549
|+21.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-3.02%
-23.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solend is an algorithmic, decentralized protocol for lending and borrowing on Solana. Think Aave or Compound on Solana. Solend allows anyone with an internet connection to earn interest by lending their assets, and allows them to use their deposits as collateral for borrowing. Solend's backers include Polychain, Dragonfly, Race, Coinbase Ventures, Solana Ventures, Alameda Research, Stani from Aave, Antonio from dYdX, Balaji Srinivasan, Hart from UMA, 0xMaki, Julian from Ribbon, DCFGod, Petrock, Epsilon Trading, and others.
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