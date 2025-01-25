سعر SolDocs (DOCS)
سعر SolDocs (DOCS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOCS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolDocs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.78K
- تغيير سعر SolDocs خلال اليوم هو +40.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SolDocs مقابل USD هو $ +0.00015612 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolDocs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolDocs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolDocs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00015612
|+40.06%
|30 يوم
|$ 0
|-41.53%
|60 يوم
|$ 0
|+15.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolDocs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.04%
+40.06%
-1.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A fully decentralized document protocol on the Solana blockchain for transferring, creating and collaborating documents
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