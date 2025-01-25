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سعر SolDocs (DOCS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DOCS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SolDocs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.78K - تغيير سعر SolDocs خلال اليوم هو +40.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SolDocs (DOCS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SolDocs مقابل USD هو $ +0.00015612 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SolDocs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SolDocs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SolDocs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015612 +40.06% 30 يوم $ 0 -41.53% 60 يوم $ 0 +15.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SolDocs (DOCS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SolDocs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01701533$ 0.01701533 $ 0.01701533 تغير السعر (1 ساعة) -2.04% تغير السعر (1يوم) +40.06% تغير السعر (7 أيام) -1.96%

معلومات سوق SolDocs (DOCS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: