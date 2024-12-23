سعر Solcial (SLCL)
سعر Solcial (SLCL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.24K. يتم تحديث سعر SLCL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solcial الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.53
- تغيير سعر Solcial خلال اليوم هو -0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.67M
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خلال اليوم، كان سعر Solcial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solcial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solcial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solcial مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.84%
|30 يوم
|$ 0
|-26.42%
|60 يوم
|$ 0
|-37.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solcial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.84%
-7.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solcial is a permissionless social network that utilizes the power of blockchain technology, to give users the ability to interact with each other without fear of censorship and to allow content creators to monetize their work fairly at market value.
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