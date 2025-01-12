سعر SolChicks Shards (SHARDS)
سعر SolChicks Shards (SHARDS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.34K. يتم تحديث سعر SHARDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolChicks Shards الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.63
- تغيير سعر SolChicks Shards خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.42M
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خلال اليوم، كان سعر SolChicks Shards مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolChicks Shards مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolChicks Shards مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolChicks Shards مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.22%
|60 يوم
|$ 0
|-1.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolChicks Shards: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHARDS is the utility token for SolChicks, the leading play-to-earn fantasy game on Solana
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