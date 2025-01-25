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سعر SolCard (SOLC) المباشر لليوم هو USD 0.03229525 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOLC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SolCard الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.17K - تغيير سعر SolCard خلال اليوم هو +9.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SolCard (SOLC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SolCard مقابل USD هو $ +0.00288098 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SolCard مقابل USD هو $ +0.0072444123 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SolCard مقابل USD هو $ +0.0048941061 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SolCard مقابل USD هو $ +0.00015203301774016 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00288098 +9.79% 30 يوم $ +0.0072444123 +22.43% 60 يوم $ +0.0048941061 +15.15% 90 يوم $ +0.00015203301774016 +0.47%

تحليل سعر SolCard (SOLC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SolCard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02875339$ 0.02875339 $ 0.02875339 24 ساعة مرتفع $ 0.03481477$ 0.03481477 $ 0.03481477 عالية طوال الوقت $ 0.376176$ 0.376176 $ 0.376176 تغير السعر (1 ساعة) -0.84% تغير السعر (1يوم) +9.79% تغير السعر (7 أيام) -11.49%

معلومات سوق SolCard (SOLC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: