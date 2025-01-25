احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SOLBLOCK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SOLBLOCK.

سعر SolBlock AI (SOLBLOCK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SOLBLOCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SolBlock AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 538.48 - تغيير سعر SolBlock AI خلال اليوم هو -1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SolBlock AI (SOLBLOCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SolBlock AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SolBlock AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SolBlock AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SolBlock AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.16% 30 يوم $ 0 +28.70% 60 يوم $ 0 +4.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SolBlock AI (SOLBLOCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SolBlock AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00609178$ 0.00609178 $ 0.00609178 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.16% تغير السعر (7 أيام) +15.85%

معلومات سوق SolBlock AI (SOLBLOCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: