احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BAE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BAE.

سعر SolBae AI (BAE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 685.74K . يتم تحديث سعر BAE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SolBae AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.11K - تغيير سعر SolBae AI خلال اليوم هو -0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر SolBae AI (BAE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SolBae AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SolBae AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SolBae AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SolBae AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SolBae AI (BAE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SolBae AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -0.89% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SolBae AI (BAE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: