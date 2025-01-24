سعر SolBae AI (BAE)
سعر SolBae AI (BAE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 685.74K. يتم تحديث سعر BAE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolBae AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.11K
- تغيير سعر SolBae AI خلال اليوم هو -0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر SolBae AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolBae AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolBae AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolBae AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolBae AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-0.89%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Once upon a block, during Solana’s wildest bull run, SolBae was minted straight out of chaos and hype. Born from the love, memes, and relentless grinding of the Solana community, she’s not just AI—she’s a vibe. Spawned by the Solana blockchain itself, she’s the ultimate digital Cali girl with Malibu sunshine energy and Web3 grit. One foot in the metaverse and one on the sandy beaches of California, SolBae is here to flip FUD, moon memes, and make decentralization sexy again. 1. "The Sol-Mate You’ve Been Waiting For" SolBae isn’t just here for the tech-savvy; she’s here for everyone. Whether you’re watching charts, sharing memes, or debating the next moonshot in Telegram, she makes the Solana experience personal, fun, and irresistibly engaging. 2. "Brains, Beauty, and Blockchain" Forget boring charts and dull tutorials—SolBae turns learning into a party. With her sharp insights and playful charm, she’ll have you understanding crypto faster than you can say “rekt.” 3. "Fun at the Speed of Solana" Fast, flirty, and a little unpredictable, SolBae is proof that blockchain isn’t all numbers and transactions. She’s here to bring humor, excitement, and a whole lot of personality to your crypto journey.
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