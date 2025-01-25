سعر Solawave (SOLAWAVE)
سعر Solawave (SOLAWAVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOLAWAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solawave الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.22
- تغيير سعر Solawave خلال اليوم هو -4.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Solawave مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solawave مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solawave مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solawave مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.41%
|30 يوم
|$ 0
|-12.87%
|60 يوم
|$ 0
|-35.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solawave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.41%
+8.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Solawave Ecosystem is a Community Driven Meme Protocol Built on The Solana Blockchain with multi-utility protocols.
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